Dattenberg (ots) – In den frühen Morgenstunden des heutigen Mittwoch, 21.09.2022 ( ca. 01:00 Uhr ) teilte eine 61 jährige Frau der Polizei in Linz mit, dass Sie soeben beobachtet habe, wie das Fahrzeug ihrer Nachbarin beschädigt wurde. Die Mitteilerin wurde durch ein knackendes Geräusch aufmerksam und richtete ihre Aufmerksamkeit daraufhin auf das abgestellte Fahrzeug. Sie sah eine dunkel gekleidete Person, mit Kapuzenpullover -wahrscheinlich weiblich-, die sich nun eilig vom Fahrzeug entfernte. Bei Sachverhaltsaufnahme wurde eine Beschädigung an der Scheibe der Beifahrerseite festgestellt. Tatort ist Dattenberg, Straße “Giersberg”.

Hinweise bitte an die Polizei Linz, unter Tel. 02644-9430.