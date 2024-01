3.000 Euro gehen an drei Vereine der Stadt Koblenz

KOBLENZ. Über insgesamt 3.000 Euro aus der „evm-Ehrensache“ dürfen sich drei Vereine der Stadt Koblenz freuen. Mit ihrem Spendenprogramm unterstützt die Energieversorgung Mittelrhein (evm) jedes Jahr Vereine und Institutionen aus der Region, wenn es um kulturelle, soziale und gemeinnützige Projekte geht. Kurz vor Weihnachten übergab evm-Unternehmenssprecher Christian Schröder den Spendenbetrag nun gemeinsam mit dem Koblenzer Oberbürgermeister David Langner an die begünstigten Vereine.

Jeweils 1.000 Euro gehen an den Förderverein des Pfadfinderstammes von Helfenstein e.V., den Förderverein Mahnmal Koblenz e.V. und den Kultur- und Integration Rheinland-Pfalz e.V.

„Unsere Vereine erhalten die Tradition in unserer Region und setzen sich für eine Vielfältigkeit des Freizeitangebots in unserer Stadt ein“, erklärt David Langner. „Ich freue mich sehr, dass die Spende der evm bei den aktiven Vereinen einen guten Einsatz findet und danke allen Ehrenamtlichen, die sich in unseren Vereinen so tatkräftig engagieren“, so der Oberbürgermeister der Stadt Koblenz.

Bildunterschrift: Gemeinsam mit dem Koblenzer Oberbürgermeister David Langner (rechts) übergibt Christian Schröder (Unternehmenssprecher evm, 6.v.l.) den Spendenbetrag an die begünstigten Vereine.

Foto: evm/Thomas Frey