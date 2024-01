Bürgermeister Mohr besucht Büchereimitarbeiterinnen

Bendorf. Was wäre Bendorf ohne den ehrenamtlichen Einsatz vieler Bürgerinnen und Bürger? Gerade auch das Team der Bücherei im VHS-Gebäude am Kirchplatz zeigt, was man mit Engagement alles erreichen kann.

Bürgermeister Christoph Mohr stattete Marlies Kirst und ihren Kolleginnen zu Beginn des Jahres einen Besuch ab, um ihnen mit einer süßen Aufmerksamkeit und einer kleinen Spende Danke zu sagen für Zeit, Geduld, Freundlichkeit und Organisationstalent.

Die inzwischen 14 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen sorgen dafür, dass die von der Stadt Bendorf und den kirchlichen Gemeinden getragene Bücherei im VHS-Gebäude am Kirchplatz bestens ausgestattet ist, um der Kundschaft die Freude am Lesen und den sparsamen, umweltfreundlichen Zugang zum Buch zu ermöglichen.

Gerne geben die Mitarbeiterinnen Leseempfehlungen ab und tauschen sich mit ihren Kunden und Kundinnen aus.

Die Einrichtung verfügt über ein vielseitiges Angebot, das neben Büchern aus allen Genres auch DVDs, Hörbücher und Magazine umfasst. In einem Online-Katalog ist der gesamte Medienbestand verzeichnet.

Wer sich neuen Lesestoff besorgen möchte, kann dies immer montags von 16 bis 18 Uhr, dienstags von 10 bis 12 Uhr, mittwochs und donnerstags von 16 bis 18 Uhr tun.

Foto zur lizenzfreien Nutzung:

Rathauschef Christoph Mohr bedankte sich beim Büchereiteam für den ehrenamtlichen Einsatz.