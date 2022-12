Tanne „made in Anhausen“ mit tollem Schmuck von Kindergartenkindern

Kreis Neuwied. Prächtig und bunt sieht er aus – der Weihnachtsbaum, der im Eingangsfoyer der Neuwieder Kreisverwaltung adventliche Stimmung verbreitet. In diesem Jahr ist er „made in Anhausen“. Eine Wahl, die sich ausgezahlt hat: Denn die Tanne aus dem Forst von Revierleiter Frank Krause ist mit mehr als fünf Metern Höhe nicht nur stattlich, sondern sie ist vor allem besonders schön geschmückt.

Verantwortlich dafür sind die Mädchen und Jungen des Evangelischen Kindergartens Anhausen, die fleißig und mit reichlich Herzblut gebastelt haben. So konnte Landrat Achim Hallerbach bei seinem Besuch in der Kita Kisten mit vielen verschiedenen Anhängern aus Holz und Filz sowie kleinen Geschenken entgegennehmen. Eine Besonderheit in diesem Jahr: Ein Teil der Schmuckproduktion erfolgte „outdoor“ – von den Kindern der eigenen Waldgruppe.

Landrat Achim Hallerbach dankte den Mädchen und Jungen für ihre Kreativität und versicherte ihnen, dass ihr Schmuck von den zahlreichen Besuchern der Kreisverwaltung bewundert werden wird. Im Gegenzug überreichte er ihnen eine „Rumpelkiste“ mit viel Spiel- und Bastelmaterial sowie den neuen „Resto-Pesto-Kalender“ mit Rezepten und Tipps zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung. Für die Erzieherinnen hatte er die wiederverwendbaren „Neuwied-Becher“ dabei.

Bildunterschrift: Die Kinder der Kita Anhausen – sowohl in der Lessingstraße als auch in der Waldgruppe – haben in diesem Jahr den Schmuck für den Weihnachtsbaum im Kreishaus gebastelt.