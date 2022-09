„BLUENIVERSUM“ am letzten Samstag im September

Lahnstein. Am Samstag, 24. September 2022, findet das bereits 42. Lahnsteiner Bluesfestival in der Stadthalle Lahnstein statt, in diesem Jahr unter dem Motto BLUENIVERSUM.

Das Lahnsteiner Bluesfestival gehört zu den ältesten und auch zu den wichtigsten in Deutschland. Seit 1982 treten in der Stadthalle Lahnstein regionale, überregionale und internationale Größen der Bluesszene auf. Die Fans kommen aus ganz Europa. Warum das so ist? Lahnstein lädt immer wieder Künstler ein, die nicht ständig auf Tourneen unterwegs, die häufig sogar ein Geheimtipp sind – so auch in diesem Jahr:

Für regionale Blueskultur steht in diesem Jahr das Duo Daniel Stelter & Mr. Leu. Der Ingelheimer Gitarrist und Mandolinist Daniel Stelter ist nicht nur im Blues, sondern auch in allen Genres des modernen Jazz, im Indie-Pop und im Rock zuhause. Der Wiesbadener Pianist und Sänger Mr. Leu steht für Blues und Boogie satt.

Mit Selwyn Birchwood aus Orlando, Florida ist erneut ein hochklassiger, charismatischer Gitarrist, Songwriter und Bandleader aus Bruce Iglauers legendärer Blues-Kaderschmiede Alligator Records in Lahnstein zu Gast.

International wird es auch in der eigens für das Festival zusammengestellten Projektband Tosho’s United Nations of Blues. Hier führt der Osnabrücker Gitarrist und Sänger Tosho Todorovic neun Musikerinnen und Musiker mit Wurzeln in Deutschland, Ex-Jugoslawien, Polen, der Karibik, der Türkei und Zypern zusammen.

Der Festival-Preis „Blues-Louis“ geht an das Radiomacherteam Werner Reinke und Lidia Antonini. Die Laudatio hält Pit Knorr, ein Satiriker, Buchautor, Radio-, Film- und Fernsehmacher.

Auch das 42. Lahnsteiner Bluesfestival wird präsentiert und moderiert vom Blues-Poeten Arnim Töpel.

Tickets gibt es online über Ticket Regional unter https://www.ticket-regional.de/stage_1006.php?timeID=761460 und an allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional.

Zudem kann man die Sondertickets im Festival-Design montags bis freitags von 09.00 bis 17.00 Uhr und samstags von 10.00 bis 16.00 Uhr in der Touristinformation Lahnstein am Salhofplatz und montags bis freitags von 10.00 bis 16.00 Uhr im Jugendkulturzentrum Lahnstein in der Wilhelmstraße 59 erwerben.