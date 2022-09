Braubach – Spay (ots) – Am heutigen Tag gegen 16:50 Uhr kam es aus bislang unbekannten Gründen zu einer Festfahrung eines leeren Tankmotorschiffes. Das Tankmotorschiff befand sich in der Bergfahrt und fuhr auf den Braubacher Grund auf. Das linksrheinische Fahrwasser ist zur Zeit gesperrt. Nach derzeitigem Stand besteht keine Umweltgefahr. Das Freischleppen erfolgt im Laufe des morgigen Tages. Die Ermittlungen dauern an.