Im Neuwieder Heimathaus soll ein ständiges Impfangebot entstehen, die Planungen laufen bereits auf Hochtouren. Ungeachtet dessen gibt es weiterhin Impfmöglichkeiten ohne vorherige Terminvereinbarung an verschiedenen Standorten in Neuwied, um den Bürgerinnen und Bürgern ein möglichst niederschwelliges Angebot zu machen.

Am Freitag, 10. Dezember, wird von 14 bis 18 Uhr erneut im Café Auszeit in der Engerser Straße 34 geimpft. Unter-30-Jährige, Schwangere und Stillende können sich mit dem Präparat von BioNTech impfen lassen, für über-30-Jährige wird Moderna bereitgehalten. Gleiches gilt am Samstag, 11. Dezember, am selben Ort zwischen 9 und 13 Uhr. An diesem Tag wird auch in Torney mit Moderna geimpft, und zwar von 9 bis 12 Uhr in der Evangelischen Mennonitengemeinde Neuwied, Pommernstraße 9. Bei der Impfaktion am Mittwoch, 15. Dezember, von 13 bis 15 Uhr in der Matthiaskirche in der Heddesdorfer Straße 10 haben während der ersten Stunde Personen den Vortritt, die älter als 60 Jahre sind. Dieser Termin ist eine vom Seniorenbeirat der Stadt Neuwied unterstützte Kooperation der Kolpingsfamilie 1860 und der Pfarrei St. Mattias. Im Anschluss von 16 bis 19 Uhr gibt es eine weitere Impfaktion in der Gaststätte Bootshaus, Rheinstraße 80. An beiden Terminen wird der Impfstoff von Moderna angeboten, der für Menschen über 30 Jahre empfohlen wird. Dieses Vakzin kommt auch am Samstag, 18. Dezember, von 9 bis 12 Uhr in der Evangelischen Mennonitengemeinde Neuwied, und am Mittwoch, 22. Dezember, von 16 bis 19 Uhr im Bootshaus zum Einsatz.

Zu den Terminen sind neben einem Ausweisdokument die Krankenkassenkarte sowie, falls vorhanden, der Impfpass mitzubringen. Alle Informationen zu Impfangeboten mit und ohne Terminvergabe in Neuwied gibt es unter www.neuwied.de/impfen.html.

Quelle: Pressebüro Neuwied