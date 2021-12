Der in 2019 sehr erfolgreich gestartete Weihnachtliche Hüttenzauber findet aufgrund der Coronalage im Landkreis Mayen-Koblenz auch in diesem Jahr nicht statt. Man hatte im Team der Stiftung Sayner Hütte noch lange gehofft, dass der Markt am 3. Advent stattfinden könnte und das Konzept den Erfordernissen der Corona-Pandemie angepasst. So sollte der Markt diesmal in beiden Hallen und dem Hüttenplatz durchgeführt werden und damit ausreichend Platz für viele Gäste bieten. Die Umsetzung der geltenden Verordnung wurde jedoch zunehmend schwieriger und waren schließlich personell nicht mehr zu stemmen. Die derzeitig nötigen Maßnahmen ließen auch ein unbeschwertes Flanieren und Zusammenkommen einfach nicht mehr zu, so Steffi Zurmühlen, Geschäftsführerin der Sayner Hütte. Nun freut sich das Team der Sayner Hütte mit den KünstlerInnen und KunsthandwerkerInnen auf eine Wiederholung des erfolgreichen Weihnachtsmarktes in 2022. Ursprünglich als Teil des Weihnachtlichen Hüttenzaubers konzipiert, ist jedoch noch ein riesiger Adventskalender in den Fenstern der Sayner Hütte zu sehen, der jeden Abend bis zum 24. Dezember 2021 auf dem Areal besichtigt werden kann. Der Zugang zum Areal ist frei. Die Gebäude bleiben geschlossen.

Foto: Stiftung Sayner Hütte

Quelle: Stiftung Sayner Hütte