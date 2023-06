Die Teilnehmer*innen werden über den bestehenden negativen Gründungsmythos “Holocaust” sprechen, dessen Stellenwert erörtern und die eigene Erinnerung, auch die der unterschiedlichen Bedeutung von vergangenen, historischen Ereignissen in Familien fokussieren. Der Einstieg wird über einen filmischen Impuls zur aktuell vorherrschenden Erinnerungskultur in Deutschland und dem bestehenden Fokus auf dem negative Gründungsmythos “Holocaust” erfolgen. Während der anschließenden Erarbeitungsphase befassen sich die Teilnehmer*innen mit Fragen nach der Bedeutung von Erinnerungskultur oder auch Gedenken. Zum Abschluss erfolgt die Reflexion unter der Leitfrage, wie eine multikulturelle Erinnerungskultur in einer Zuwanderungsgesellschaft aussehen kann und wie jeder Einzelne dazu gehören kann. Der Workshop ist kostenlos und findet am 21. Juni 2023 von 15 bis 17 Uhr in der ED-School der Universität Koblenz in der Emil-Schüller-Straße 12-14 in Koblenz statt. Eine Anmeldung ist hierfür an transfer@uni-koblenz.de erforderlich. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen der Koblenzer Wochen der Demokratie finden sich unter www.wozu-demokratie.de. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Koblenzer Wochen der Demokratie statt. Diese Veranstaltung wird vom Kultur- und Schulverwaltungsamt Koblenz im Rahmen des Bundesprogramms “Demokratie leben!” gefördert.