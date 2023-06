Kalle Grundmann im Gespräch mit Gina Gehring

14.06.2023 | 19:00 Uhr | Kulturzentrum Festung Ehrenbreitstein, Lichthof / Lange Linie

Manche mögen´s heiß, doch der Riesling als spätreifende Rebsorte liebt die kühleren Weinanbaugebiete. Hier bringt er rassige Weine mit viel Finesse und wenig Alkohol hervor: Weine, für die Rhein und Mosel in der Welt berühmt sind. Mit der Klimaerwärmung werden unsere Rieslinge aber alkoholreicher und säureärmer. Sein Geschmacksprofil verändert sich. Wie gehen unsere Winzerinnen und Winzer damit um?

Gesprächspartnerin von Kalle Grundmann ist Gina Gehring, Jungwinzerin aus Nierstein am Rhein, Nachfolgerin im Familienbetrieb in der vierten Generation. Nach der klassischen Winzerlehre hat sie ihre Ausbildung in Weinsberg als Technikerin für Weinbau und Oenologie abgeschlossen. Ihre Leidenschaft zum Wein lebt sie derzeit in zwei Teilen Rheinhessens aus, im elterlichen Betrieb am Roten Hang und in Appenheim beim Weingut Knewitz. Sie ist Mitglied der „Generation Riesling“ und von „Vinissima – Frauen und Wein e.V.“

Während des Gespräches werden sechs zum Thema passende Weine verkostet.

Einlass: 18.30 Uhr

Gespräch: 19.00 – 20.30 Uhr

Kosten: 15,00 € pro Person (darin enthalten sind die Weinprobe, Mineralwasser und Salzgebäck)

Anmeldung: erforderlich unter Tel. 0261/6675-1506 oder landesmuseum-koblenz@gdke.rlp.de