Lahnstein. Das Frauennetzwerk aktiver Frauen im Rhein-Lahn-Kreis wurde am 18. Juli 2023 von über 40 Frauen unterschiedlichster Berufsgruppen erfolgreich gegründet. Es will für aktive Frauen aus verschiedenen beruflichen, kulturellen, politischen und sozialen Bereichen eine Plattform schaffen.

Da sich die „Angebots-Landschaft für Chancengleichheit“ in den letzten Jahren veränderte, war es das Ziel, Frauen aller Altersgruppen der Region zusammenzubringen, um sich kennenzulernen, zu vernetzen und gemeinsam Projekte zu entwickeln. Organisiert wurde das Angebot von den Gleichstellungsbeauftragten der Verbandsgemeinden, des Kreises und der Stadt Lahnstein zusammen mit dem Frauenlandhaus Charlottenberg.

Dieser Einladung folgten Pfarrerinnen, Gesundheits- und Finanzexpertinnen, Künstlerinnen, Expertinnen zu Persönlichkeitsentwicklung, Politikerinnen, Therapeutinnen, Ingenieurinnen und viele mehr. Das Frauenlandhaus bot für diesen Tag mit ansprechenden Tagungsräumen, dem Sommergarten und der sehr leckeren Verpflegung ein perfektes Ambiente. Einem inspirierenden Impulsreferat zum Thema „weibliches Netzwerken“ folgten kurzweilige Partnerinnen-Interviews, die bereits erste Eindrücke zu der Vielfalt und Expertise der Anwesenden gaben.

Durch einen dynamischen Austausch kristallisierten sich rasch Themenschwerpunkte heraus, die die Teilnehmerinnen künftig entwickeln und intensivieren werden: „Frauen und Finanzen“, „Frauen und Persönlichkeitsentwicklung“, „Frauen und Kreativität“, „Ganzheitliche Frauengesundheit“ und „Politik mit und für Frauen“. Dazu bildeten sich erste Arbeitsgruppen, sodass sich bereits jetzt kleinere Netzwerke gebildet haben, die sich intensiv mit bestimmten Themenbereichen auseinandersetzen möchten.

Die Resonanz auf das Gründungstreffen war großartig, wie die Veranstalterinnen bestätigen. „Wir möchten die Vernetzung der vielfältigen Kompetenzen regional erreichen, um Herausforderungen gemeinsam zu entdecken, Lösungsansätze zu entwickeln und umsetzen. Das ist uns in diesem lebendigen Treffen mit der wertschätzenden und offenen Atmosphäre sehr gut gelungen“ betonen die Organisatorinnen Dorothee Milles-Ostermann und Beate Schmittel.

Aufgrund dieses positiven Feedbacks streben sie an, regelmäßige Austauschtreffen einmal im Quartal an verschiedenen Standorten der Teilnehmerinnen im Kreis zu organisieren. Die Netzwerktreffen sollen offen gestaltet werden, so dass immer auch neugierige und engagierte Frauen, die sich einbringen möchten, eingeladen fühlen.

In dem jeweiligen Treffen wird ein bestimmter Themenkomplex vertiefend bearbeitet, dazu gehören die Vernetzung der Kompetenzen, der vorhandenen Beratungsangebote, aber auch die eventuelle Entwicklung von weiteren Lösungsideen oder Veranstaltungen.

Interessierte Frauen sind herzlich eingeladen, sich zu beteiligen und Teil dieses Netzwerks zu werden. „Wir freuen uns auf Sie und Ihre Ideen. Es ist wichtig, dass Frauen in unserer Gesellschaft eine starke Stimme haben und gemeinsam für ihre Rechte und Interessen eintreten können. Dieses Netzwerk soll dazu beitragen, dass Frauen sich gegenseitig unterstützen und voneinander lernen können”, so die Veranstalterinnen. Das Frauennetzwerk aktiver Frauen im Rhein-Lahn-Kreis freut sich auf eine erfolgreiche und produktive Zusammenarbeit und ist gespannt auf die weiteren Entwicklungen.

Bildunterzeilen

Gründerinnentreffen für das Frauennetzwerk aktiver Frauen im Rhein-Lahn-Kreis (Foto: Martina Fink)