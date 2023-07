Koblenz (ots) – Am Dienstag, den 25.07.2023 gegen 11:30 Uhr befuhr ein 23-Jähriger die Görgenstraße in Koblenz mit seinem Pkw. Als er links in die Pfuhlgasse abbiegen wollte, beschleunigte er nach Zeugenangaben nochmals deutlich und verlor in der Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Er fuhr sodann auf einen am Straßenrand geparkten Wagen auf und schob diesen drei Meter nach vorne in den nächsten parkenden Pkw. An allen drei Autos entstand Sachschaden, zwei von ihnen mussten abgeschleppt werden. Der 23-jährige Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und ins Krankenhaus verbracht.