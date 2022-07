Die Rückgabe der Bücher aus der Schulbuchausleihe läuft seit dem 11. Juli und endet am kommenden Freitag, 22. Juli. Die Bücher werden in der Rhein-Mosel-Halle (Julius-Wegeler-Straße 4) abgegeben. Da bislang nur rund 50 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Schulbuchausleihe ihre Leihbücher zurückgegeben haben, wird gerade am Freitag und auch am Donnerstagnachmittag mit sehr langen Wartezeiten zu rechnen sein. Das Kultur- und Schulverwaltungsamt bittet daher, nach Möglichkeit den morgigen Mittwoch und den Donnerstagvormittag für die Rückgabe zu nutzen.

Die Rückgabezeiten in der Rhein-Mosel-Halle sind bis einschließlich Freitag, 22. Juli, täglich von 8.00 bis 17.00 Uhr.

Wichtig ist zu wissen, dass keine Möglichkeit besteht, Bücher nach dem 22. Juli abzugeben. Nach einer Vorgabe des Landes wird bei einer Nicht-Rückgabe bis zum 22. Juli ein Schadensersatz erhoben.