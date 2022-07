Seit vielen Jahren bieten Gleichstellungsstelle und StadtBibliothek Koblenz an jedem Donnerstag im Juli und August interessante und abwechslungsreiche Vorträge an – so auch in diesem Jahr. Am 28. Juli 2022 ist die Stressmanagement- und Resilienztrainerin Helga Montag zu Gast in der StadtBibliothek. In ihrem DONNERSTAGSVORTRAG geht es um „Wald tut gut! Stressabbau und Gesunderhaltung durch Achtsamkeit im Wald“. In diesem interaktiven Vortrag erfahren Sie, warum Waldbaden und Achtsamkeit zusammengehören und wie Sie für sich selbst die Heilkraft des Waldes sinnvoll nutzen können. Darüber hinaus wird erläutert, wie moderne Stressoren und persönliche Stressverstärker Einfluss nehmen auf unsere Körpersysteme und unser daran gekoppeltes Stresserleben.

Dank der Unterstützung von „Dr. Wald“ können wir dem Stress gelassen entgegentreten!

Der Vortrag beginnt um 17 Uhr in der StadtBibliothek Koblenz im Forum Confluentes. Einlass ist ab 16.30 Uhr. Bitte beachten Sie, dass nach Vortragsbeginn kein Zutritt mehr möglich ist. Das Platzkontingent ist begrenzt. Eintrittskarten sind im Vorverkauf in der StadtBibliothek für 4 Euro zu erwerben.