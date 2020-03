Einzelhandels- und Zentrenkonzept für Bendorf

Stadt bittet um Unterstützung durch die Einzelhändler

Bendorf. Die Stadt Bendorf hat das u.a. auf Einzelhandelsfragen spezialisierte Planungsbüro Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH aus Köln mit der Erarbeitung des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts beauftragt, das die Entwicklung der Einzelhandels- und Versorgungssituation in Bendorf unterstützen soll.

Nicht zuletzt die besonderen Herausforderungen, denen sich der Einzelhandel derzeit und in den kommenden Jahren stellen muss, geben Anlass für die Untersuchung. Beispielsweise beeinflussen Entwicklungen im bundesweiten Einzelhandel, der regionale Wettbewerb, der demografische Wandel und die wachsenden Marktanteile des Onlinehandels auch die örtliche Einzelhandelsstruktur.

Ab der 12. KW soll im März 2020 zunächst das gesamte Einzelhandelsangebot in der Stadt Bendorf am Rhein erfasst werden. Dabei werden Mitarbeiter des beauftragten Kölner Unternehmens Verkaufsflächen und Branchenzugehörigkeit der Betriebe aufnehmen. Darüber hinaus werden sie innerhalb der integrierten Einzelhandelslagen auch Komplementärnutzungen (Dienstleistungen, gastronomische und medizinische Angebote, öffentliche Einrichtungen u. a.) erfassen und kartieren, um die Versorgungssituation umfassend bewerten zu können.

Die Stadt Bendorf bittet darum, dass die örtlichen Einzelhändler und die Bürger die Datenerfassungen unterstützen. Die Ergebnisse der Untersuchung werden der Öffentlichkeit nach der Auswertung und der darauf aufbauenden Entwicklung eines umsetzungsorientierten Konzepts vorgestellt.

Quelle: Stadt Bendorf

veröffentlicht am: 11.03.2020