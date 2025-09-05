Das beliebte Seniorenfestival findet auch in diesem Jahr wieder an der Konzertmuschel in den Rheinanlagen statt. Gemeinsam laden das Koblenzer Bündnis für Familie, der Seniorenbeirat der Stadt Koblenz, der Förderverein Rheinanlagen e.V. und die Musiker-Initiative Music Live e.V. am Sonntag, 14. September 2025, von 15 Uhr bis 17 Uhr, herzlich dazu ein.

Für Jung und Alt gibt es ein buntes Programm: Die Balthasar-Neumann-Grundschule, der bekannte Liedermacher Manfred Pohlmann und die Blues- und Rock´n´Roll-Band „Kellerkapelle“ sorgen gemeinsam für beste Stimmung.

Bürgermeisterin Ulrike Mohrs unterstützt auch in diesem Jahr als Schirmherrin das Festival, um das Miteinander der Generationen zu stärken. Dabei können neue Freundschaften entstehen, Erinnerungen werden gemeinsam erweitert, und es wird deutlich, dass alle füreinander da sind.

Alle Interessierten sind herzlich willkommen, bei freiem Eintritt ein paar gesellige Stunden mit Musik, Begegnungen und guten Gesprächen zu genießen.