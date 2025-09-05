Doppel-Konzert mit Justina Lee Brown und Richie Arndt und ihren Bands am 25. Oktober

Live-Musik, das ist Emotion pur – sowohl von Seiten der Künstler, als auch von der des Publikums. Die Bluesfreunde Neuwied bauen stark auf die Kraft, die Musikerinnen und Musiker auf Konzerten freisetzen. Daher organisieren sie regelmäßig ihre einzigartigen Blues Summits. Das mittlerweile neunte Gipfeltreffen internationaler Bluesmusiker steht für Samstag, 25. Oktober, im foodhotel Neuwied auf dem Programm. Auf der Bühne sorgen dann der Deutsche Richie Arndt sowie die gebürtige Nigerianerin Justina Lee Brown mit ihren jeweiligen Bands für Blues-Feeling.

Richie Arndt ist eine prägende Figur der deutschen Blues- und Rockszene und ein mehrfach ausgezeichneter Musiker. Er wurde unter anderem für das beste Album (2016), als bester Sänger (2018) und als bester Gitarrist (2022) geehrt. Der 67-Jährige ist für seine prägnante Gesangsstimme, sein virtuos-gefühlvolles Gitarrenspiel und seine musikalischen Reiseberichte bekannt. Schon in jungen Jahren begann Arndt, E-Gitarre zu spielen, studierte dann Musikpädagogik und absolvierte schließlich den Pop-Kurs an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Der gebürtige Bielefelder spielte in verschiedenen Bands und Projekten, bevor er 1996 Richie Arndt & The Bluenatics gründete und zahlreiche Alben veröffentlichte. Auch als Mann, der Musik und Reisebericht trefflich zu verknüpfen weiß, machte sich Arndt einen Namen. So publizierte er 2015 das Album „Mississippi – Songs along the Road“, das auf seiner Reise durch den Süden der USA basiert. Mit Geschichten rund um diese Reise begeisterte er das Publikum auf musikalischen Lesungen. 2024 folgte mit „Tennessee & Alabama“ eine Hommage an die Musik des amerikanischen Südens. Seine neueste Veröffentlichung widmete der Mann, der am liebsten auf einer 1956er Fender Stratocaster spielt, einem seiner Vorbilder, dem Fleetwood Mac-Gitarristen Peter Green.

Justina Lee Brown kam in Nigerias Hauptstadt Lagos zur Welt, lebt seit vielen Jahren in der Schweiz und singt einen afrikanisch gefärbten Blues mit Facetten von Soul und Gospel. Mit „Lost Child“ erschien im Herbst 2023 ihre gefeierte, autobiografisch angelegte jüngste CD. Ein Jahr später gewann sie den Swiss Blues Award. Als Vertreterin der Schweiz hatte Justina Lee Brown für Furore bei der International Blues Challenge in Memphis 2020 gesorgt, als sie in die Phalanx der US-amerikanischen Künstler einbrach. Mit ihren charismatischen Auftritten, bei denen Brown als energiegeladene Performerin mit phänomenaler Stimme überzeugte, erreichte sie das Halbfinale und avancierte beim Publikum zur Siegerin der Herzen. Ein zweiter Platz bei der European Blues Challenge folgte. Musikalisch sozialisiert wurde Justina Ogunlolu, so ihr Geburtsname, in Lagos mit afrikanischem Gospel und amerikanischem Soul. Mit Beharrlichkeit und Durchhaltewillen schaffte sie es bis auf die Bühnen Europas. In London gewann sie 2009 den „Woman in Entertainment“-Preis als „Best African voice“. Bei ihren weiteren Touren durch Europa lernte sie den Schweizer Gitarristen, Komponisten und Produzenten Nic Niedermann kennen – und die Alpenrepublik wurde ihre neue Heimat. Ihr Bekanntheitsgrad wächst beständig, so widmete ihr die 3sar „Kulturzeit“ bereits einen eigenen Beitrag.

Das Publikum kann sich darauf freuen, dass sich die beteiligten Musiker zum Abschluss des Blues Summits zu einer kleinen Jamsession treffen. Der 9. Blues Summit findet am Samstag, 25. Oktober 2025, im food hotel Neuwied statt. Beginn 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Karten im Vorverkauf 34,50 Euro (plus VVK) via Cafe Hahn, www.cafehahn.de; Abendkasse 39,50 Euro. Sitzplätze vorhanden.