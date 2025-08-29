In den nächsten Jahren wird der Bahnhofsvorplatz Lützel ein neues Gesicht erhalten – als attraktives Eingangstor zum Stadtteil. Bis die Bagger rollen wird es noch einige Monate dauern. Bis dahin soll der Bahnhofsvorplatz aber temporär aufgewertet und vor allem mit Zwischennutzungen bespielt werden. Das Quartiersmanagement „Stadtgrün Koblenz-Lützel“ möchte, dass die Menschen aus Lützel dabei sind.

Dafür wird es am Dienstag, 2. September um 18 Uhr ein erstes Treffen auf dem Bahnhofsvorplatz geben. Dazu sind alle Interessierten herzlich eingeladen.

Es gibt Informationen über die aktuellen Planungen und gemeinsam sollen Ideen zur temporären Umgestaltung und vor allem für Aktionen auf dem Bahnhofsvorplatz gesammelt werden.