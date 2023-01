Unkel – In der Nacht zum Dienstag brachen unbekannte Täter das Fenster des Containers eines Corona-Testzentrums auf dem Parkplatz der Bäckereifiliale Nelles in der Sebastianstraße auf und gelangten so in den Container. Die Ermittlungen zum Diebesgut dauern an. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de