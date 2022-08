Montabaur (ots) – Am 04.08.2022 um 01:20 Uhr brachen zwei bislang unbekannte

Täter in die Gaststätte in der Hauptstraße in Kadenbach ein. Die Täter schoben

einen Rollladen des Erdgeschosses hoch und drückten gewaltsam das Fenster auf.

Anschließend hebelten die Täter zwei in der Gaststätte befindliche

Glücksspielautomaten auf und entnahmen die Geldkassetten. Zudem wurde auch noch

ein Sparkästchen mitgenommen. Durch Zeugen wurden die Täter beim Verlassen des

Tatorts beobachtet. Beide Männer werden wie folgt beschrieben: Männlich, beide

ca. 1,80m groß, schlanke Figur und schwarze Kleidung. Einer der Täter trug eine

weiße Basecap. Nach der Tat flüchteten sie in einem silbernen PKW älteren

Modells. Ermittlungsdienliche Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei in Montabaur

unter 02602 – 92260 entgegen.

