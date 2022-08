Borussia Dortmund hat so einige Probleme, was den perfekten Trainer fürs Team angeht. Bislang war stets Marco Rose, derjenige, der trainierte und die Spieler motivierte. Es schien jedoch Meinungsverschiedenheiten im Verein zu geben. Der BVB trennte sich überraschend von Rose, um nicht zu sagen, der Verein schmiss Rose raus. Erst hieß es, dass Rose auch in der kommenden Saison wieder mit dabei sein würde, doch dann schien sich das Blatt gewendet zu haben. Im Kommentar hieß es, dass Rose den Verein verlassen habe, weil er nicht mehr die volle Unterstützung des Vereins gespürt habe. Ja was denn nun? Hat man Rose rausgeschmissen oder hat er das Handtuch geworfen?

Es ist jedoch die Rede davon, dass es innerhalb der Mannschaft immer mal wieder bittere Rückschläge gegeben haben soll, doch dass die Spieler und Rose sich immer gut verstanden haben. Marco Rose soll jedoch jetzt sein Fett wegbekommen haben. Der BVB verkündete auf Instagram, dass er sich von Rose getrennt habe und unter dem Kommentar platzierte Marco Reus einen vielsagenden traurigen Smily. Die Spieler scheinen nicht sonderlich froh darüber zu sein, dass Marco Rose nicht weiter ihr Trainer bleiben würde.

Wird Edin Tercic neuer Trainer beim BVB?

Nachdem Rose den BVB verlassen hatte, stand nicht fest, wer der neue Trainer sein würde. Es gab einige Spekulationen. Es gab so einige Vorahnungen, wer den Verein jetzt unterstützen würde. Die Rede war von einem Ex-Schalke-Trainer, von Terzic, aber auch Hermann war im Gespräch. Top-Kandidaten gab es so einige. Bei dem ganzen hin und her wissen die Fans langsam nicht mehr, wer der neue Trainer werden wird. Wer sich ein bisschen Abwechslung verschaffen möchte und wen Sportwetten begeistern, der kann sich Ablenkung in Online Casinos auf https://neuecasinos24.com/beste-online-casinos holen. Hier werden die besten Online Spielotheken verglichen. Die Fans sind gar nicht davon begeistert, dass Marco Rose den Verein jetzt verlassen hat. Sie liebten ihren Trainer und sind stark verwirrt.

Was ist aber mit Suri Sahin?

Selbst Suri Sahin lässt von sich reden. Wie er selbst mitteilte, wäre es ein Traum, der wahr werden würde, wenn er der neue Trainer des BVB werden würde. Er feierte mit 16 Jahren sein Debüt bei Borussia Dortmund und ist immer noch mit dem Verein verwurzelt. Er selbst war viele Jahre als eine Legende bekannt. Er hat mittlerweile seine Karriere beendet und ist als Trainer bei Antalyaspor tätig. Hier schreibt er unaufhörlich Schlagzeilen. Er hofft, dass er irgendwann bei seinem ehemaligen Verein, den Borussen auf der Trainerbank sitzen darf. In diesem Moment würde ein langer Traum für ihn in Erfüllung gehen.

Nuri Sahin ist einst sehr schnell vom Spieler zum Trainer mutiert, so schnell konnten seine Fans gar nicht gucken. Als einst Ersun Yanal den Verein Antalyaspor verlassen musste stand sehr schnell fest, dass Sahin die Rolle des Trainers übernehmen würde. Vom Kicker zum Trainer, ein unglaublich schneller Aufstieg. Es hieß damals, dass er nun der neue Trainer des Vereins werden würde, doch überraschenderweise entschied er sich seine aktive Karriere von jetzt auf gleich zu beenden. Er schaffte es seinen Verein bis auf den 7. Platz zu katapultieren. Die Begeisterung war groß. Er wollte schon sehr lange Fußballtrainer sein, jedoch hatte er sich nicht auf den Antalyaspor fixiert. Er startete jedoch richtig durch. Damals, wie heute träumt er jedoch immer noch davon, dass er irgendwann sein Können als Trainer beim BVB zu zeigen. Vielleicht ist es jetzt soweit.

Der Sport war schon immer ein großer Teil seines Lebens und auch heute hat er diesbezüglich immer noch Wünsche und Träume. Er sagt von sich selbst, dass der mit der Position eines Trainers, nicht nur so gut wie möglich sein möchte, sondern er möchte in erster Linie, die Menschen, die Fans begeistern. Vielleicht darf er jetzt tatsächlich die gelbe Wand live erleben und mit den Spielern mitfiebern.

Der neue Trainer beim BVB steht jetzt fest

Die Wahl des zukünftigen Trainers beim BVB steht nach langen Überlegungen jetzt fest. Es ist niemand anders als Edin Terzic. Der Verein hat den Trainer bis 2015 verpflichtet. Tercic war bereits von Dezember 2020 bis Juni 2021 beim BVB als Trainer tätig. Er steht nun als neuer Cheftrainer fest, doch führt er die Mannschaft nicht alleine an. Er hat mit Peter Hermann und Sebastian Geppert große Unterstützung an seiner Seite. Geppert und Terzic waren bereits 2021 zusammen auf dem Platz und kennen sich daher sehr gut.

Tercic setzt jetzt auf die Viererkette und überschüttet seine Spieler mit viel Lob. Gerade Hummels wurde mit Extralob jetzt überschüttet. In der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals beim TSV 1860 München fegten die Borussen ihre Gegner gleich vom Platz. Sie siegten spektakulär mit einem 3:0. Der BVB sprach davon, dass sie genau diesen Sieg gebraucht haben und er ihnen richtig guttut. Die Spieler waren klar im Spiel und enorm präsent, genauso hat sich der BVB das vorgestellt.

Was macht Marco Rose jetzt?

Natürlich fragen sich jetzt die Fans von Marco Rose, was mit dem ehemaligen BVB-Trainer passiert, wird man in der Zukunft noch von ihm hören oder ist er weg vom Fenster. Die Fans müssen sich diesbezüglich keine Sorgen machen, denn Rose ist weiter im Gespräch. Es heißt, dass er momentan als Kandidat beim Erstligisten OGC Nizza im Gespräch sei. Werden wir ihn also bald wieder als Trainer bejubeln können? Wir dürfen in jedem Fall gespannt sein, nicht ob, Rose von sich hören lässt, sondern wann wir von ihm hören werden.