57537 Wissen, Auf der Rahm 17 und Bahnhofstr. (ots) – Am Mi., 03.08.2022, 19:00

Uhr, randalierte ein ehemaliger alkoholisierter 36-jähriger Patient vor dem St.

Antonius-Krankenhaus in Wissen. In aggressiver Art und Weise und unter

Mitführung von 2 Messern bedrohte er ehemalige Mitpatienten. Durch Beamte der

Polizeiwache Wissen wurde dem 36-Jährigen ein Platzverweis ausgesprochen und die

Messer sichergestellt. Während dieser Maßnahme bedrohte und beleidigte er die

eingesetzten Polizeibeamten. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Letztendlich

leistete er dem Platzverweis Folge und weitere Maßnahmen mussten nicht

durchgeführt werden. Gegen 19:15 Uhr erhielt die Polizeiwache Wissen die

Mitteilung über einen verletzten Radfahrer in der Bahnhofstr. Bei dem Radfahrer

handelte es sich um den 36-jährigen vorherigen Randalierer. Ein Atem-Alkoholtest

ergab einen Wert von 2,8 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Im Anschluss

wurde der leichtverletzte 36-Jährige wegen bestehender Eigen- und

Fremdgefährdung dem Krankenhaus Wissen zugeführt. Ein weiteres Strafverfahren

wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Quelle:Polizeiwache Wissen