Lahnsteiner Theatersommer endete vor begeistertem Publikum

Lahnstein. Am vergangenen Wochenende verwandelte sich das Lahnsteiner Theater in eine Bühne für die größten Hits aus der Welt der Musicals. Bruno Grassini führte das Publikum an zwei Abenden durch eine abwechslungsreiche musikalische Reise, die von „Phantom der Oper“ über „Cats“ bis hin zu „Sunset Boulevard“ und „West Side Story“ reichte.

In der Pause konnten die Gäste auf dem Theatervorplatz eine Auswahl an Weinspezialitäten genießen. Die gemütliche Loungestimmung lud zum Verweilen ein, während man sich über die bisher erlebten musikalischen Höhepunkte austauschte.

Am Samstagabend bot das Lahnsteiner Theater zusammen mit Winzer Peter Hohn eine Weinprobe unter dem Motto „Wein und Musica“, die Bruno Grassini musikalisch mit italienischen Klassikern rahmte.

Trotz des wechselhaften Wetters im ersten „Lahnsteiner Theatersommer“ ist mit dem Erfolg der neuen Veranstaltungsreihe zufrieden. Daher sollen zukünftig die kulinarischen Formate in Kombination mit Kultur beibehalten und weiter ausgebaut werden.

Nach der Sommerpause geht das Programm im Herbst 2024 weiter mit Standup-Comedy, einem Wintermärchen und dem Komödienklassiker „Ein Herz und eine Seele“, bei dem Karl Krämer als Ekel Alfred Tetzlaff auftreten wird.

Bildunterzeilen

Drei Tage voller Musik und Genuss im Theater Lahnstein (Fotos: Stadtverwaltung Lahnstein)