Caritas und Kostenträger ziehen an einem Strang – Schulsozialarbeit an Koblenzer Gymnasien und der St. Franziskus-Schule wird ausgeweitet

Bereits seit 2011 ist das Schulsozialarbeit-Team der Caritas an Koblenzer Gymnasien aktiv, seit 2018 auch an der St. Franziskus-Schule. Finanziert wird das Angebot an den Gymnasien durch die Stadt Koblenz, an der St. Franziskus-Schule durch das Land Rheinland-Pfalz und das Bistum Trier sowie ab September auch die Stadt Koblenz.

Die Sommerferien sind in Sichtweite. Für die Schüler beginnt der Endspurt vor den Zeugnissen. Kostenträger und Caritas waren ebenfalls fleißig und haben bereits die Hausaufgaben für das kommende Schuljahr gemacht. So stehen für alle Schulen insgesamt acht Vollzeitstellen zur Verfügung. Ein weiterer Vorteil ist, dass pro Schule jeweils zwei pädagogische Fachkräfte präsent sind. „Wir freuen uns sehr über die Ausweitung und dauerhafte Sicherstellung der Beratungs- und Präsenzzeiten“, sagt Caritas-Mitarbeiter Thorsten Lemke, Koordinator für die Schulsozialarbeit. „Kostenträger, Schulen und Caritas wissen um die Bedeutung des Angebotes und ziehen im Sinne der jungen Menschen an einem Strang.“

Einfache Kontaktaufnahme und individuelle Hilfe

Schulschwierigkeiten, Konflikte im zwischenmenschlichen Bereich oder Probleme in der Familie sind häufige Gründe für die Kontaktaufnahme zu den Fachkräften der Caritas. Auch die Auswirkungen der Pandemie, die gerade für junge Menschen eine extreme Belastung war, sind nach wie vor in den Beratungsgesprächen Thema. „Uns ist es sehr wichtig, für die Kinder und Jugendlichen verlässliche Ansprechpersonen zu sein“, ergänzt Diplom-Pädagoge Thorsten Lemke. „Ziel ist es, schnell und einfach erreichbar zu sein.“ Die Kontaktaufnahme kann persönlich, telefonisch, per Mail oder SMS erfolgen.

Unterstützung für Schüler, Eltern und Lehrkräfte

Neben der individuellen Beratungsarbeit werden auch Projekte im Klassenverband oder Kleingruppen durchgeführt, Selbststärkungstrainings organisiert und Ferienaktionen angeboten. Auch Eltern können sich direkt an die Pädagogen der Caritas wenden. Ebenso besteht ein guter Kontakt zu den Lehrkräften. „Natürlich werden alle Gespräche im Sinne der Kinder und Jugendlichen absolut vertraulich behandelt“, ergänzt Thorsten Lemke. „Eine gute Zusammenarbeit mit allen Beteiligten ist von großer Bedeutung, um gute Lösungen zu erreichen.“

Weitere Infos:

Schulsozialarbeit, Thorsten Lemke,

Tel. 0261 201673-12, lemke@caritas-koblenz.de

www.caritas-koblenz.de/schulsozialarbeit

Foto 1 (Marco Wagner)

Das Schulsozialarbeit-Team der Caritas unterstützt Schüler, Eltern und Lehrkräfte.

Hintere Reihe (v. l. n. r.): Thorsten Lemke (Koordinator), Sophia Schüler (Gymnasium auf der Karthause), Isabelle Saß (Eichendorff-Gymnasium, St. Franziskus-Schule), Jana Yelton (Gymnasium auf dem Asterstein)