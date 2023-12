Kinder der Kita Dernbach bastelten die Dekoration für die große Tanne im Foyer des Kreishaus

Kreis Neuwied. Die Spatzen hören es von den Dächern pfeifen, dass bald Weihnachten ist und dieses Signal hatte in Dernbach einen besonders wörtlich zu nehmenden Wohlklang: die Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte „Spatzennest“ bastelten in diesem Jahr nämlich die festliche Dekoration für die große Tanne im Foyer des Kreishaus – ein Weihnachtsbaum voller schmucker Ideen aus dem „Spatzennest“ sozusagen.

Dass die kleinen Kunsthandwerker nicht selbst und direkt Hand an die künstlerische Verfeinerung des Nadelgehölzes legen konnten, war bedauerlicherweise den Umständen des Winters mit all dessen lästigen Viren geschuldet. Aber weil die Mädchen und Jungen so schön gebastelt hatten, war es für Landrat Achim Hallerbach auch eine Frage der Ehre, auf der Fahrt zu einem seiner Termine einfach mal kurz in Richtung Dernbach abzubiegen und als „Dankeschön“ einige weihnachtliche Überraschungstüten zu verteilen.

“Weihnachten ohne geschmückten Tannenbaum ist wie Suppe ohne Salz: es schmeckt einfach fad. Wie schön, dass Mädchen und Jungen der Kita `Spatzennest´ in Dernbach dafür gesorgt haben, dass der Weihnachtsbaum bei uns im Kreishaus so schön geschmückt ist“, dankte Achim Hallerbach den jungen Künstlerinnen und Künstlerinnen, auch stellvertretend für den Nikolaus, den der Landrat ursprünglich sogar eigens nach Neuwied gebeten hatte, um den Kindern eine Freude zu machen.

Doch auch hier soll aufgeschoben nicht aufgehoben sein. Es gibt ja auch noch Weihnachtsfeste nach 2023. Wie heißt es doch so treffend?! „Morgen Kinder wird´s was geben!“

Bildunterzeile: Im „Spatzennest“, der Kita in Dernbach, überreichte Landrat Achim Hallerbach den kleinen Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerkern einige Überraschungstüten und dankte den Mädchen und Jungen herzlich für die kreative Ausgestaltung des Weihnachtsbaum-Schmucks im Kreishaus. Foto: Thomas Herschbach