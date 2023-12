Beate Wieland übergab Staffelstab an Monika Friedrich – Caritas-Kita betreut 125 Kinder

Im Haus für Kinder-Kemperhof, einer Einrichtung des Caritasverbandes Koblenz, werden 125 Kinder ab der achten Woche bis zum vierzehnten Lebensjahr betreut und gefördert. Kürzlich übernahm Andrea Friedrich die Leitung der Kita. Die 53-jährige Erzieherin kann auf ein fundiertes Fachwissen sowie eine langjährige Leitungserfahrung im Kita-Bereich zurückgreifen. „Ich freue mich auf die verantwortungsvolle Aufgabe und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Familien unserer Kita-Kinder“, sagt Caritas-Mitarbeiterin Monika Friedrich. „Es ist mir ein großes Anliegen, im Team unserer pädagogischen Fachkräfte den Kindern optimale Förder- und Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten.“

Ihre Vorgängerin war Beate Wieland, die das Haus für Kinder in den vergangenen 14 Jahren leitete und nun in den verdienten Ruhestand ging. „Ich bedanke mich bei den Mitarbeitenden für ihr großes Engagement und ihren flexiblen Einsatz, bei den Eltern für ihr Mitwirken und ganz besonders bei den Kindern für das harmonische und hilfsbereite Miteinander“, sagte Beate Wieland. „Ein Dank geht an den Caritasverband für die guten Rahmenbedingungen und Unterstützung unserer Arbeit.“

Das Haus für Kinder-Kemperhof ist eine Kita mit einer besonderen Geschichte und einer in Koblenz einzigartigen Konzeption. Die 125 Kinder werden in acht altersgemischten Gruppen betreut. 60 Plätze sind im Rahmen einer Betriebs-Kita für Mitarbeitende des Klinikums vorgesehen. Die Öffnungszeiten von 5.45 bis 20.45 Uhr bieten perfekte Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Darüber hinaus wurde das Haus für Kinder als „Naturnahe Kita“ ausgezeichnet.

Beate Wieland und Monika Friedrich sorgten in einer dreimonatigen gemeinsamen Übergangsphase dafür, dass die Erfolgsgeschichte der Caritas-Kita reibungslos weitergehen kann. „Wir bedanken uns bei Frau Wieland für die stetige Weiterentwicklung der Kita und wünschen Frau Friedrich einen guten Start“, sagte Achim Meis, Leiter Soziale Dienste bei der Koblenzer Caritas, anlässlich der Staffelstabübergabe.

Weitere Informationen:

Haus für Kinder-Kemperhof,

Koblenzer Str. 157, 56073 Koblenz,

Telefon: 0261 42730, E-Mail: kita_kemperhof@caritas-koblenz.de.

Foto 1 (Jessica Lickvers)

Strahlende Gesichter bei der Staffelstabübergabe (v. l. n. r.): Monika Friedrich, Achim Meis (Leiter Soziale Dienste), Beate Wieland.