DJ Daniel Stern legt in den Neuwieder Goethe-Anlagen auf

Die Füße auf der Wiese hochlegen, dazu elektronische Musik und gute Gespräche – so lässt sich der Feierabend genießen. Nach einer kleinen EM-bedingten Pause am Mittwoch, 19. Juni, lädt das Quartiermanagement der Sozialen Stadt am Mittwoch, 26. Juni, wieder zum „R(h)ein chillen“ ein. Die Goethe-Anlagen verwandeln sich von 17 bis 21 Uhr ein drittes – und für diesen Sommer letztes – Mal in eine Afterwork-Entspannungsoase.

Bei einem kühlen Getränk, leckeren Snacks und Deephouse-Klängen, für die DJ Daniel Stern live sorgt, klingt der Arbeitstag in lockerer Atmosphäre aus. Egal, ob auf der Picknickdecke, im Liegestuhl oder einfach auf den Steinstufen und der Wiese – hier können Freunde, Kollegen und Nachbarn zusammen entspannen und die Abendsonne genießen. Alle, die kein eigenes Picknick mitbringen, versorgt der „Foodtrailer Neuwied“ mit einem wechselnden Angebot an Finger Food. Bei „Don Terrino Genussmanufaktur“ gibt es wieder erfrischende Getränke und sommerliche Cocktails.

Die beliebte Veranstaltungsreihe des Quartiermanagements wird auch in diesem Jahr wieder durch die „Gemeindliche-Siedlungs-Gesellschaft Neuwied“ (GSG) unterstützt. Weitere Infos gibt es im Stadtteilbüro der Sozialen Stadt, Rheintalweg 14, Tel. 02631 86 30 70, E-Mail: stadtteilbuero@neuwied.de.