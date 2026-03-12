Am Donnerstag, 26. März um 19 Uhr liest Gabriele Keiser in der Stadtbibliothek Koblenz aus ihrem neuen Roman „Hast Du Angst vor mir?“ Die Autorin, die vor allem für ihre Krimis um die Koblenzer Kommissarin Franka Mazzari bekannt ist, begibt sich mit ihrem neuen Spannungsroman in die ländliche Westpfalz, die 1950er Jahre und in die eigene Familiengeschichte. Hauptfigur ihres Buches ist die 19-jährige Linde Liebold, die Keisers Mutter nachempfunden ist. Denn tatsächlich lebte auf dem Hof nebenan in die 1950er-Jahren einen Sommer lang ein Serienmörder. Der Roman ist also eine „Was wäre wenn“-Geschichte, die vor die Geburt der Autorin zurückreicht.

In der Lesung präsentiert die Autorin nicht nur ihren Roman, sondern spricht auch über die Hintergründe und ihre Recherchen.

Begleitet wird Gabriele Keiser von Sänger und Gitarrist Manfred Pohlmann. Die Schriftstellerin und der Liedermacher sind, was Lesungen angeht, ein eingespieltes Team. Die Texte, die Keiser liest, werden von Musikstücken passend zur Zeit und zum Inhalt musikalisch untermalt.

Im Rahmen der Lesung findet eine Bücherverlosung des Rhein-Mosel-Verlags statt.

Der Eintritt beträgt 8 €. Karten sind im Vorverkauf auch in der Stadtbibliothek erhältlich.