Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagabend (16.01.2025, gegen 19 Uhr) wollten Polizeikräfte einen E-Scooter in der Bahnhofstraße kontrollieren. Der E-Scooter war mit zwei Personen besetzt und fuhr auf dem Gehweg. Der 13-jährige Fahrer versuchte vor der Polizei zu flüchten und fuhr hierbei auch über eine rote Ampel. In der Berliner Straße konnte der Scooterfahrer schließlich gestoppt werden. Der Mitfahrer war während der Flucht abgestiegen und konnte unerkannt flüchten. Der E-Scooter war nicht versichert. Dieser wurde sichergestellt und die Erziehungsberechtigten des Jungen wurden informiert.