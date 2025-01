Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagnachmittag (16.01.2025, gegen 15:50 Uhr) fing ein Pappaufsteller in einem Discounter in der Hochfeldstraße an zu brennen.

Durch das Feuer wurde Ware beschädigt. Es entstand ein Sachschaden Höhe von rund

1.000 Euro. Der Markt musste evakuiert werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Polizei vermutet, dass der Aufsteller vorsätzlich angezündet wurde und hat die Ermittlungen aufgenommen.