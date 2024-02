Förderung durch Landesmittel QualiScheck möglich

„Nach meiner Ausbildung war mir sofort klar: Ich möchte mich weiterbilden. Aber kündigen? Mein Job macht mir zu viel Spaß”, berichtet Jana Winkel, Studierende an der VWA Koblenz. Für sie war die VWA die optimale Lösung, um ihre Wünsche in Einklang zu bringen: Beruf, Studium und der direkte Austausch mit Kommilitonen.

Am Freitag, 23.02.2024 um 15 Uhr wird VWA-Studienleiter Professor Dr. Heinz Kußmaul in einer Info-Veranstaltung auf dem Campus der Universität Koblenz den Inhalt und Ablauf eines Studiums erläutern. Die Studienziele umfassen die Abschlüsse als Betriebswirt und Informatik-Betriebswirt mit der Option zum Bachelor und Master in Zusammenarbeit mit den regionalen Hochschulen. Die Info-Veranstaltung richtet sich insbesondere an berufstätige Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung, auch ohne Abitur.

Zusätzlich können Berufsstarter mit einer Ausbildung und Fachabitur parallel zur Ausbildung ein Studium aufnehmen. Zudem kann gezielte Weiterbildung, beispielsweise für Mütter und Väter in Elternzeit, den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt erleichtern und die Anzahl der verfügbaren Arbeitskräfte erhöhen. Die Veranstaltung bietet interessierten Personen die Chance, umfassende Einblicke in das duale Studienprogramm zu erhalten und ihre Fragen direkt an den Experten zu richten.

Die VWA Koblenz ist als eingetragener gemeinnütziger Verein seit 1953 ein starker Unterstützer der qualifizierten Fach- und Führungskräfte in der Region Mittelrhein. Mit über 7.000 Alumni hat sie sich als erfahrener und etablierter Bildungspartner für Wirtschaft und Verwaltung vor Ort etabliert.

Die VWA begrüßt die Initiative des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung, die die Bezuschussung mit dem QualiScheck in der neuen Förderungsperiode deutlich aufgestockt hat. Mit dem Förderprogramm QualiScheck können individuell geplante berufliche Weiterbildungsmaßnahmen von Beschäftigten jährlich mit 60 % und bis zu 1.500 Euro bezuschusst werden. Dies gilt auch für alle Studiengänge und Seminare der VWA, die von Absolventen finanziell nicht vom Arbeitgeber unterstützt werden.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.vwa-koblenz.de , per E-Mail an info@vwa-koblenz.de oder telefonisch unter 02 61 / 1 33 76-0.

Foto: VWA Koblenz, Jana Winkel und Nils Ole Schöning vor der Vorlesung