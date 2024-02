Lassen Sie sich fesseln(?)

Der erste AUGST-Krimi von Jörg Schmitt-Kilian

Freitag, 23.02., 19:00 Uhr St. Anna-Haus Neuhäusel

»Du wirszt nie mehr dieszelbe Frau szein, die du mal warszt«, lispelte der Mann

und jagte ihr die Spritze in den Unterarm. Sie hatte befürchtet, dass er sich

rächen würde, aber warum erst 20 Jahre nach dem tragischen Ereignis?

Jörg Schmitt-Kilian präsentiert auf Einladung des Projekts 2030 im ST. ANNA-HAUS seinen ersten „AUGST“Krimi. In ENTFÜHRT (Die Angst der Augst) hat der pensionierte Hauptkommissar nach über 35 Buchveröffentlichungen erstmals einen Tatort in die Nähe seines Wohnorts verlegt und sich gleichzeitig die schriftstellerische Freiheit erlaubt die Gemeinden Neuhäusel und Eitelborn als fiktives Westerwalddorf Neuborn zu „vereinen“. Schmitt-Kilian spendet sein Honorar, sodass der Erlös für gemeinnützige Projekte in Neuhäusel verwendet werden kann.

Schmitt-Kilian pendelt in seiner Krimi-Serie „Neben der Spur“ auf der Basis wahrer Begebenheiten geschickt zwischen Fiktion und Realität und verrät in seinen Lesungen die realen Ereignisse, aus denen die Stories entstanden sind. Sein erster Krimi SPURENLEGER basiert auf der spektakulärsten Mordserie der deutschen Kriminalgeschichte und die Fahndung nach dem flüchtigen Mörder, der die junge Polizistin in ihrem Streifenwagen auf dem Parkplatz „Deutsches Eck“ erschossen hat, zieht sich durch die gesamte Handlung in den Krimis LEICHENSPUREN und VERBLENDET.

In ENTFÜHRT wird die Leiche eines Drogenfahnders aufgefunden. Im Tatortbefundbericht wird als Todesursache zunächst die Einnahme einer Überdosis vermutet. Doch bei der Obduktion entstehen erste Zweifel: Suizid, ein weiterer Mord des flüchtigen Täters oder ein Racheakt des Drogenkartells? Zeitnah verschwinden zwei junge Frauen nach einer Joggingrunde rund um den Nörrberg. Als bekannt wird, dass eine der vermissten Frauen eine Beziehung mit dem Drogenfahnder hatte, steht die Mordkommission Koblenz vor einem Rätsel. Je näher die Lösung des komplizierten Kriminalfalles rückt und je konkreter die Ermittlungsergebnisse auf ein grausames Experiment der organisierten Kriminalität hinweisen, desto mehr verschlägt es selbst hartgesottenen Kommissaren den Atem.

Jörg Schmitt-Kilian hat zahlreiche Bücher und Themenhefte mit einer Gesamtauflage von über einer halben Million Exemplare – u.a. einen SPIEGEL-Bestseller (Kinofilm mit Uwe Ochsenknecht, Max Riemelt, Leslie Malton und Jasmin Schwiers) – veröffentlicht. Sein Drogenthriller JENNY wurde für das SWR-Fernsehen verfilmt. Mit Blick auf die 2024 beabsichtigte Cannabisfreigabe ist im TZ-Verlag sein aktualisierter Longseller SHIT erschienen. Ca. 70 Fernseh- und Hörfunksendungen und über 1000 Artikel in den Printmedien spiegeln das Interesse an seinen Veröffentlichungen, Buchverfilmungen und dem Präventionsprojekt IMPULSE (u.a. in Luxemburg. Belgien, Österreich, Schweiz, Kroatien).

Freitag, 23. Februar, 19:00 Uhr, (Einlass ab 18.30 Uhr)

St. Anna-Haus, Neuhäusel, Gartenstr 22,

Eintritt: 10 €, zugunsten Projekt 2030