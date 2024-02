Festvortrag von Prof. Dr. Gerhard Fouquet bildet den Auftakt zur Veranstaltungsreihe

Lahnstein. Lahnstein feiert in diesem Jahr ein bedeutendes Jubiläum: die 700-jährige Stadterhebung Oberlahnsteins. Anlässlich dieses besonderen Ereignisses veranstaltet der Lahnsteiner Altertumsverein 1880 e. V. in Kooperation mit der Stadtverwaltung Lahnstein die sechsteilige Vortragsreihe „Lahnstein im Wandel der Zeiten“, bei der namhafte Historikerinnen und Historiker spannende Einsichten in die Geschichte Lahnsteins bieten – vom Mittelalter bis zur Moderne.

Prof. Gerhard Fouquet von der Universität Kiel macht den Auftakt der Veranstaltungsreihe und begleitet die Zuhörer in seinem Festvortrag am 01. März um 19 Uhr in der Stadthalle Lahnstein auf eine Zeitreise zurück in die Jahre 1324 und 1332. Damals erhielten Ober- und Niederlahnstein durch königliches Privileg das begehrte Stadtrecht und die Bürger weitreichende Freiheitsrechte. Im Laufe der Zeit entwickelten sich die beiden Orte jedoch ganz unterschiedlich.

In seinem Vortrag fragt Fouquet nach den Gründen für die unterschiedliche Entwicklung und vergleicht diese mit der anderer kleinerer Städte am Mittelrhein wie Boppard, Braubach und Koblenz. Diese Reise verspricht interessante Einblicke in die politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Aspekte der Stadtwerdung und wird durch anschauliche Beispiele und historische Dokumente illustriert. Der gebürtige Ludwigshafener Prof. Gerhard Fouquet zählt zu den renommiertesten Stadt- und Wirtschaftshistorikern Deutschlands.

Der Festvortrag zum 700. Jahrestag der Stadterhebung Oberlahnsteins ist eine öffentliche Veranstaltung. Interessierte sind herzlich eingeladen, an diesem besonderen Ereignis kostenfrei teilzunehmen. Die Veranstaltung beginnt am Freitag, den 1. März, um 19.00 Uhr in der Stadthalle mit der Begrüßung durch Oberbürgermeister Lennart Siefert und den Vorsitzenden des Lahnsteiner Altertumvereins, Dr. Hubertus Seibert. Im Anschluss an den Festvortrag sind alle Gäste zu einem Empfang geladen.

Bildunterzeilen:

Bild 1: Urkunde mit Siegel zur Verleihung der Stadtrechte an Oberlahnstein vom 09. Januar 1324 (Sammlung Staatsarchiv Würzburg)