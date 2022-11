Koblenz (ots) – Am Freitag, den 25.11.2022 gegen 13:45 Uhr wurde der Polizei Koblenz ein Diebstahl von acht Kisten Bier aus einem Edeka-Markt in der Hohenzollernstraße gemeldet. Über Videoaufnahmen konnte der Täter bei der Tatausführung am Donnerstag, den 24.11.2022 gegen 18:30 Uhr beobachtet werden.

Die entwendeten Kisten verstaute der bisher unbekannte Täter in einem Einkaufswagen des Lebensmittelgeschäfts LIDL. Danach entfernte er sich mit dem Einkaufswagen zu Fuß in unbekannte Richtung.

Am darauffolgenden Tag begab sich der bisher unbekannte Täter mit seinem mutmaßlichen Stehlgut erneut in den Edeka-Markt und löste das Pfand der acht leeren Kästen ein.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Koblenz unter der Telefonnummer 0261-103-2510.