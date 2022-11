Wegen des dringend erforderlichen Austauschs eines Stromverteilerkastens müssen am Mittwoch, 30. November, zwei Ampelanlagen auf der B42 in Neuwied von 9 bis zirka 12 Uhr ausgeschaltet werden. Es handelt sich um die Ampeln im Bereich der Einmündung der Wiedbrücke im Stadtteil Irlich und der Einmündung in Höhe des Autohauses La Porte. Autofahrer werden daher um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten.