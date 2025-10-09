Karten sind bereits im Vorverkauf

Lahnstein. Er ist Psychologe, Bestsellerautor, Podcaster und TV-Moderator – und inzwischen einer der bekanntesten Köpfe der deutschen Psychologie: Dr. Leon Windscheid. Am 12. Dezember 2026 gastiert er um 20.00 Uhr mit seinem neuen Live-Programm „Alles Perfekt“ in der Stadthalle Lahnstein.

Jedes Kind ist hochbegabt, keiner will Falten, Therapie brauchen nur Versager. Höher. Schneller. Weiter. Der Anspruch dieser Zeit lautet Perfektion – auch wenn jeder spürt, dass es nicht guttut. Wie geht das besser? Wie gelingt ein Leben in echter Zufriedenheit?

Basierend auf den neusten Erkenntnissen der weltweiten Spitzenforschung nimmt der Senkrechtstarter der Psychologie sein Publikum mit auf eine atemberaubende Expedition durch den eigenen Kopf. Mal mit Tränen in den Augen vor Lachen, mal ganz still und nachdenklich. Dr. Leon Windscheid zeigt, woher die übertriebenen Ansprüche kommen, warum Menschen sich durch die Glaubenssätze der eigenen Kindheit oft ganz unbewusst unter Druck setzen und warum es so schwer ist, das zu tun, was einem wirklich guttut.

Ein Abend voller Gedanken, von denen man sich nachher wünschen wird, man hätte sie schon vorher gekannt. Wer kommt, wird etwas für sich mitnehmen: Veränderung in kleinen Schritten, ein neuer Blick auf uns selbst und vor allem die Erkenntnis, dass dann alles perfekt ist, wenn wir akzeptieren, dass niemals alles perfekt ist.

Karten sind bereits jetzt im Vorverkauf und können sowohl an allen Vorverkaufsstellen von eventim als auch online unter www.lahnstein.de/vastadthalle erworben werden.

Wissenschaftlich fundiert serviert Dr. Leon Windscheid zwei Stunden Psychologie live. (Foto: Jonathan Welzel)