Der Neubau des Dorfgemeinschaftshauses Arenberg-Immendorf befindet sich in einem weit fortgeschrittenen Stadium und nähert sich der Fertigstellung.

Die Rohbau-, Fassaden- und Dacharbeiten einschließlich des Gründachs sind abgeschlossen. Ebenso wurden die vorbereitete Unterkonstruktion für die Photovoltaikanlage fertiggestellt, das Gerüst zurückgebaut und die Dachabnahme erfolgreich durchgeführt.

Auch die Estricharbeiten sowie die technischen Rohinstallationen sind abgeschlossen. Fenster und Außentüren wurden eingebaut, die Fliesen- und Trockenbauarbeiten weitgehend fertiggestellt.

Der Innenausbau befindet sich derzeit in der Endphase. Aktuell laufen insbesondere Maler- und Bodenarbeiten sowie der abschließende Ausbau der Elektro-, Heizungs- und Lüftungstechnik. Die sanitären Einrichtungen sind bereits installiert.

Die Arbeiten an den Außenanlagen laufen seit Mitte Januar 2026 und sind bereits größtenteils umgesetzt. Dazu zählen unter anderem Pflasterarbeiten, die Herstellung neuer Parkplätze, die Anlage eines multifunktionalen Versammlungshofs sowie Grünflächen und Ersatzpflanzungen. Die Fertigstellung der Außenanlagen ist für Ende Mai vorgesehen.

Insgesamt verläuft die Baumaßnahme planmäßig. Die Gesamtfertigstellung ist im Laufe des Jahres 2026 vorgesehen.

Die Kosten des Neubaus liegen bei rund 2 Millionen Euro. Gefördert wird das Projekt mit etwa 470.000 Euro aus dem rheinland-pfälzischen Modellvorhaben „Stadtdörfer“, das darauf abzielt, die Lebensqualität in den Koblenzer Orts- und Stadtteilen nachhaltig zu stärken. Mit dem neuen Dorfgemeinschaftshaus entsteht ein moderner Treffpunkt für Vereine, Veranstaltungen und das gemeinschaftliche Leben in Arenberg und Immendorf.

Bild 1: Blick auf den Neubau und den Vorplatz des Dorfgemeinschaftshauses Arenberg-Immendorf. Foto: Stadt Koblenz/Lawand Sammo