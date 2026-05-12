„Selbstbestimmung, Aufwachsen ohne Gewalt sowie Hilfe und Unterstützung“ – diese Rechte hat jedes Kind in Deutschland. Um Kinder zu stärken und ihnen ihre Rechte bewusst zu machen, hat das Jugendamt Koblenz gemeinsam mit Kooperationspartnern das Theaterstück „Trau dich“ nach Koblenz eingeladen.

Über 670 Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klasse sowie angehende Erzieherinnen und Erzieher sahen am 7. Mai begeistert das Stück in der Rhein-Mosel-Halle. Die Inhalte bestärkten sie darin, ihren eigenen Gefühlen zu vertrauen und auch ihre persönlichen Grenzen zu setzen.

In zahlreichen Szenen aus dem Alltag der Kinder ging es um Vertrauen, Gefühle aber auch um das Setzen von Grenzen. Das Theaterstück „Trau dich“ ist Teil der bundesweiten Initiative zur Prävention des sexuellen Kindesmissbrauchs und wird vom Ministerium für Bildung Rheinland-Pfalz für die ansässigen Kommunen finanziert. Neben dem Theaterstück sind spezielle Lehrkräfte-Schulungen und Elternabende weitere Bausteine der Initiative.

Um Kinder in dieser schwierigen Situation umfassend zu unterstützen, haben sich zahlreiche Koblenzer Fach- und Beratungsstellen zusammengetan. Darunter sind das Jugendamt mit dem Netzwerk Kindeswohl, die Schulsozialarbeit von Stadt und Caritasverband, der Kinderschutzdienst, das Sachgebiet Gewaltprävention der Polizei, das Schulpsychologische Beratungszentrum und Pro Familia.

Gerade diese Vernetzung garantiert auch eine nachhaltige Betreuung der Betroffenen. Christoph Stöber vom Ministerium für Bildung, der selbst am Elternabend teilnahm, unterstrich, diese Vernetzung sei die Intention der Initiative. Für Kinder, Eltern und Lehrkräfte ist es ganz sicher ein großer Gewinn, die Angebote der Kooperationspartner kennenzulernen und gleichzeitig die Personen dahinter zu erleben. Dies erleichtert den ersten Schritt bei der Suche nach Hilfe und Unterstützung.

„TRAU DICH!“:

ermutigt Kinder, ihren Gefühlen zu vertrauen,

stärkt Kinder darin, Grenzen zu setzen,

motiviert Kinder, sich jemandem anzuvertrauen,

informiert Eltern und schulische Fachkräfte, wie sie Kinder schützen und stärken können,

bietet Anregungen für Präventions- und Schutzkonzepte,

trau-dich.de Das Online-Portal für Kinder und Erwachsene vom Bundesfamilienministerium und dem Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit

Foto (Stadt Koblenz/Susan Krause): Das „Ensemble Bauchgefühl vom Schultheaterstudio Frankfurt“ gemeinsam mit Kooperationspartner hier in Koblenz.