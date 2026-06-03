Gefragt ist Unterstützung für Seniorinnen und Senioren beim Umgang mit Internet, Smartphone & Co.

Kreis Neuwied. Im Landkreis Neuwied werden Digitalbotschafter gesucht: Gefragt ist Unterstützung für Seniorinnen und Senioren beim Umgang mit Internet, Smartphone & Co. Das Projekt von Digital-Botschafterinnen und -Botschafter Rheinland-Pfalz und der Medienanstalt des Landes wird vom rheinland-pfälzischen Ministerium für Soziales und Digitalisierung unterstützt.

„Die Digitalisierung hält in unserem Alltag mehr und mehr Einzug und bietet vielfältige Chancen, das Leben zu erleichtern. Die digitale Welt kann auch im Alter eine Steigerung an Lebensqualität, Selbstständigkeit und Teilhabe ermöglichen“, ruft Landrat Achim Hallerbach dazu auf, als Digitalbotschafterin und -Botschafter aktiv zu werden.

Tatsächlich erkennen viele ältere Menschen oftmals nicht die Chancen, die Internet, Smartphone, Tablet und Co. im Alltag bieten oder sie haben keine Ansprechperson vor Ort. Aus diesem Grund wurden seit 2018 landesweit bereits knapp 700 Digital-Botschafterinnen und -Botschafter ausgebildet, die ältere Menschen auf dem Weg in die digitale Welt begleiten oder bei Anwendungsproblemen unterstützen. Die Ehrenamtlichen schaffen Begegnungsorte wie PC-, Smartphone- und Tablet-Treffs sowie offene Sprechstunden. Ihre Unterstützung bieten die Digitalbotschafterinnen und Digitalbotschafter auch zu Hause oder in Altenpflegeeinrichtungen an.

„Alle Angebote sind kostenlos und richten sich besonders an Menschen, die noch nicht online sind, vielleicht aber auch erste digitale Schritte machen möchten oder Hilfe bei einzelnen digitalen Anwendungen benötigen. Digitalbotschafter helfen konkret ebenfalls bei Fragen zur Hardware. Die Medienanstalt Rheinland-Pfalz und das Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung sind für das Projekt verantwortlich“, unterstreicht Rita Hoffmann-Roth vom Referat „Gesundheitsförderung“ des Landkreises Neuwied.

Wer sich für digitale Medien interessiert und Wissen an ältere Menschen weitergeben möchte, kann sich als Digital-Botschafterin oder -Botschafter bewerben.

Zwar sollten die Interessenten digitale Medien nutzen, es ist aber nicht notwendig, ausgewiesene Expertin oder Experte zu sein. Die Angebote vermitteln Grundlagen im Umgang mit dem Internet.

Die künftigen Digitalbotschafterinnen und Digitalbotschafter bestimmen selbst, wie viel Zeit Sie investieren- und welche Inhalte sie bearbeiten möchten. Das Alter spielt keine Rolle.

In diesem Sinne werden weitere Digital-Ehrenamtliche in den Verbandsgemeinden Asbach, Bad Hönningen, Dierdorf, Linz am Rhein, Rengsdorf-Waldbreitbach und Unkel gesucht.

Die Online-Qualifizierung findet an folgenden Tagen statt, wobei alle Termine absolviert werden müssen, um erfolgreich abzuschließen:

Technik-Check und Einführung: Dienstag, 14. Juli 2026 17:00-18:00 Uhr

Modul 1: Dienstag, 21. Juli 2026 17:00-19:00 Uhr

Modul 2: Donnerstag, 23. Juli 2026 17:00-19:00 Uhr

Modul 3: Dienstag, 28. Juli 2026 17:00-19:00 Uhr

Modul 4: Mittwoch, 29. Juli 2026 17:00-19:00 Uhr

Um an der kostenlosen Qualifizierung teilnehmen zu können, ist eine Bewerbung über das Anmeldeformular auf der Projekt-Webseite www.digitalbotschafter-rlp.de erforderlich. Bewerbungsschluss ist Sonntag, der 5. Juli 2026.

Fragen beantwortet das Projektteam der Medienanstalt RLP, Telefon 06131 279675 / E-Mail digitalbotschafter@medienanstalt-rlp.de