Im Zeitraum vom 23.07. – 04.09.2022 pausiert der reguläre Kursbetrieb. Ferienkurse finden in den ersten beiden Ferienwochen statt.

Vom 08.08. – 20.08 2022 sind Betriebsferien. In dieser Zeit sind Anmeldungen zu unserem Herbstsemester über www.vhs-koblenz.de möglich. Das Programm des Herbstsemesters steht seit dem 22.07.2022 online. Das gedruckte Programmheft gibt es in den in den Filialen der Sparkasse Koblenz, der Volksbank RheinAhrEifel, den Koblenzer Buchhandlungen, in der Volkshochschule Koblenz.