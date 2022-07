„Eure wundervollen Stimmen haben unsere Herzen berührt und unsere Seelen schwingen lassen“ Mit diesen Worten dankte Margit Theis-Scholz, Kulturdezernentin der Stadt Koblenz im Namen der ZONTA Clubs Koblenz und Anke Brühl als amtierende Präsidentin des ZONTA Clubs Rhein-Mosel bei den Chören der Singschule Koblenz für das gelungene diesjährige Mittsommerkonzert der Singschule in der Basilika St. Kastor. Ihr Dank galt auch allen, die an der Vorbereitung der Veranstaltung tatkräftig mitgewirkt hatten.

Der Erlös des von den Koblenzer ZONTA Clubs organisierten Konzerts ging wie in den vergangenen Jahren zur Unterstützung der Musikprojekte an die Singschule Koblenz.

In diesem Jahr konnte neben dem Beitrag für die Singschule Koblenz, den Dr. Achim Tieftrunk in Empfang nahm, ein Scheck über 2000 € an die Stadt Koblenz Koblenz zur Weitergabe an die Initiativen u.a des Kinderschutzbundes, des Sozialen Netzwerks Koblenz und der Familienbildungsstätte zur Einrichtung von Mutter-Kind-Cafes für aus der Ukraine geflüchtete Frauen und Kinder überreicht werden.

Das Publikum war begeistert, applaudierte frenetisch nach dem Klangerlebnis des stimmungsvollen musikalischen Programms der Kinder und Jugendlichen und genoss sichtlich den sommerlichen Nachmittag in von Licht durchflutetem Ambiente.