Es waren etwa 3000 Frauen und Männer aus dem heutigen Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg, die 1709 aufgrund der Auswirkungen des Spanischen Erbfolgekrieges und der Hungersnot Zuflucht im Ausland suchten und unter anderem in Irland fanden. Später wurden in ganz Irland Pfälzer Siedlungen gegründet, und vor allem in den Grafschaften Limerick, Kerry, Tipperary und Wexford. Die Familien trugen Namen wie Cave, Crowe, Heck, Ross, Switzer, Wolf und Young. Ihre Nachkommen sind schon seit langem vollständig integriert und leisten in vielen Bereichen einen wichtigen Beitrag zum irischen Leben. Und ohne Zweifel symbolisieren die sogenannten „irischen Pfälzer“ auf ganz besondere Weise die tiefreichende historische Verbindung zwischen Irland und der Pfalz.

Während der letzten 12 Monate hat das Generalkonsulat von Irland in Frankfurt in enger Zusammenarbeit mit Archiven in Deutschland und Irland eine beeindruckende Wanderausstellung zusammengestellt, die in ihrer Art einzigartig ist und die Geschichte der „irischen Pfälzer“ erzählt. Die Ausstellung umfasst 20 Roll-ups und enthält Fotos, Drucke sowie Bildtexte in deutscher und englischer Sprache sowie eine zweisprachige Broschüre.

Dies Ausstellung wird vom 3. bis 16. November 2025 in der Tourist Information im Forum Confluentes, Zentralplatz 1 gezeigt.