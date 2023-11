Im Jahr 2023 ist die Joseph-Breitbach-Poetik-Dozent ur der Stadt Koblenz und der Universität Koblenz an den Theaterautor David Gieselmann vergeben. Gieselmann gilt als einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Schriftsteller auf dem Gebiet der zeitgenössischen Komödie. In seinen bisher über 20 veröffentlichten Theaterstücken beweist er stets aufs Neue, dass sich tagesaktuelle gesellschaftliche Relevanz der behandelten Themen und unterhaltsame Komik in geschliffenen Dialogen nicht ausschließen, sondern sich gegenseitig beflügeln können.

Am 8.11.2023 um 18 Uhr spricht David Gieselmannin in der Stadtbibliothek Koblenz über sein Schaffen, sowie die die Situation der Komödie in der deutschsprachigen Theaterlandschaft. Das Gespräch moderiert Prof. Dr. Stefan Neuhaus von der Universität Koblenz.

Der Eintritt ist kostenfrei.