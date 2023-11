Am Samstag, den 28. Oktober 2023 trafen sich Akteur:innen der Koblenzer Kulturszene zum 12. Kulturfrühstück im Hotel Trierer Hof. Die Gastgeberin PD Dr. Margit Theis-Scholz, Dezernentin für Bildung und Kultur der Stadt Koblenz, begrüßte die Gäste im gut gefüllten Frühstückssaal des Hotels. Aufgrund des bevorstehenden Endes ihrer Amtszeit Mitte Dezember stand dieses Mal vorrangig der Rückblick auf die vergangenen acht Jahre im Fokus. Neben der Vorstellung umgesetzter Veranstaltungen und Projekte nutzte die Kulturdezernentin die Gelegenheit, um sich bei den Kulturschaffenden für die Zusammenarbeit zu bedanken. „Erst durch viele verschiedene Akteurinnen und Akteure aus unterschiedlichen Sparten wird die Kulturszene einer Stadt bunt und lebendig. Die Stadt Koblenz kann sich glücklich schätzen, über ein solches Netzwerk zu verfügen, das aktiv zur Gestaltung der Kultur in Koblenz beiträgt. Auch wenn die letzten Jahre einige Herausforderungen wie die Corona-Pandemie und damit verbunden finanzielle Unsicherheiten bargen, so konnte gemeinsam viel bewegt werden“, betonte Theis-Scholz. Im Anschluss an die Begrüßung der Kulturdezernentin hatten die Gäste die Möglichkeit, eigene Projekte vorzustellen und neue Kontakte zu knüpfen. Das Kulturformat trägt dazu bei, den Dialog zwischen Akteur:innen in der Kulturszene zu intensivieren und regionale Netzwerke zu stärken.

Foto: Die Dezernentin für Bildung und Kultur der Stadt Koblenz PD Dr. Margit Theis-Scholz begrüßt regionale Kulturakteur:innen zum 12. Koblenzer Kulturfrühstück (Fotografin: Rebekka Jachmig)