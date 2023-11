Im Rahmen einer Feierstunde mit Oberbürgermeister David Langner und Kulturdezernentin PD Dr. Margit Theis-Scholz fand am Sonntag, den 29. Oktober 2023 die diesjährige Verleihung der Ehrennadel für kulturelles Engagement statt. Die Stadt Koblenz verleiht jährlich auf Vorschlag der im Stadtrat vertretenen Fraktionen an bis zu drei Bürger:innen die Kulturehrennadel für ihr besonderes Engagement in der regionalen Kulturszene.

In diesem Jahr wurden Heiko Arendt, Hans-Ulrich Stelter und Jens-Joachim Ternes für ihr Wirken im kulturellen Bereich geehrt.

In seiner Begrüßung betonte Oberbürgermeister David Langner den Stellenwert ehrenamtlicher Tätigkeiten. Es dürfe nicht vergessen werden, dass Ehrenamt harte Arbeit sei und Ressourcen wie Zeit, Kraft und Energie koste. Nur mit einem guten Umfeld und dem Rückhalt von Vereinskolleg:innen, Freund:innen und Familie sei Ehrenamt leistbar, weshalb er seinen Dank auch an die Gäste der Preisträger richtete. Die Kulturdezernentin machte ebenfalls deutlich, dass die kulturelle Vielfalt der Stadt Koblenz entscheidend durch Ehrenamtliche geprägt werde. Die drei Preisträger seien durch ihr beständiges Engagement über viele Jahre hinweg Mitgestalter des strahlenden Kulturangebots in Koblenz. „Gerade die diesjährige Auswahl der Preisträger bildet die Kulturszene in ihrer Breitenwirkung ab und zeigt, wie vielfältig kulturelles Engagement sein kann“, führte Theis-Scholz aus.

Heiko Arendt ist als Mitbegründer der lokalen Band „Party Animals“ bereits seit vielen Jahren in der Koblenzer Musikszene aktiv. Als Inhaber der Kneipe SK 2 in der Koblenzer Altstadt und langjähriger Geschäftsführer der Konzert- und Eventlocation „SuppKultur“ fördert Arendt Auftrittsmöglichkeiten für regionale Künstler:innen aus dem alternativen Musikbereich und schafft Orte der Begegnung. Dieses Anliegen teilt er mit dem Koblenzer Architekten Jens-Joachim Ternes, der sich als Gestalter der Baukultur in Koblenz vor allem im Stadtteil Moselweiß ehrenamtlich eingebracht hat. Sein Engagement äußert sich unter anderem in der Revitalisierung des Kirmesplatzes und des Heimatmuseums, der Planung des Generationengartens „Alte Ziegelei“ und der Bereitstellung seines Bürogebäudes als Ort für Vereine und barrierefreies Wahllokal. Hans-Ulrich Stelter setzt sich als Vorsitzender des „Fördervereins Kulturzentrum Festung Ehrenbreitsein und Landesmuseum Koblenz e.V.“ für den Erhalt und die Förderung der Koblenzer Kultur ein, indem er zur Etablierung der Festung Ehrenbreitstein als Kulturort beiträgt. Zudem ist er langjähriges Mitglied sowie ehemaliger Präsident des Rotary-Clubs Ehrenbreitstein.

Abgerundet wurde die feierliche Veranstaltung durch die musikalische Begleitung des Duos Wood Vibrations und einen Empfang im Historischen Rathaussaal.

Foto: Verleihung der Kulturehrennadel 2023 am 28. Oktober 2023 im Rathaus Koblenz. v. li.: Kulturdezernentin PD Dr. Margit Theis-Scholz, Heiko Arendt, Hans-Ulrich

Stelter, Jens-Joachim Ternes, Oberbürgermeister David Langner. Fotograf: Michael Jordan