Anmeldung zur Rheinsteig-Schnupper-Tour bis 8. September

Die Brombeerschenke in Hüllenberg liegt inmitten wunderschöner Natur. Die Rheinsteig-Schnupper-Tour der Tourist-Information Neuwied bietet am Samstag, 10. September, einen botanisch abwechslungsreichen Ausflug um die Brombeerschenke an: Über ein Stück Rheinsteig geht es in das Naturschutzgebiet Langenbergskopf mit seiner hierzulande seltenen mediterranen Pflanzenwelt. Weiter geht es talabwärts durch die Weinberge mit dem Blick auf Leutesdorf und Andernach mit dem Geysir. Danach werden die Wandersleute durch Hüllenberg wieder in Richtung Brombeerschenke geführt.

Die etwa zweieinhalbstündige Tour am Samstag, 10. September, beginnt um 14 Uhr am Parkplatz neben der Brombeerschenke in Hüllenberg. Die Teilnahme kostet für Erwachsene 5 Euro, Kinder zwischen 6 und 14 Jahren zahlen die Hälfte. Eine Anmeldung bis 8. September ist notwendig bei der Tourist Information Neuwied, Telefon 02631 802 5555; E-Mail: tourist-information@neuwied.de.Alle aktuellen Führungen finden Interessiere im Internet unter www.neuwied.de/stadtfuehrungen.html.