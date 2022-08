Neuwied (ots) – Der 22 jährige Beschuldigte erschien am 29.08.2022 gegen 18 Uhr persönlich bei der Polizei Neuwied und gab an, dass er seinen Führerschein aufgrund eines Bußgeldbescheides abgeben soll. Das Problem sei, aber, dass er keinen Führerschein hat. Er gab weiter an, dass er nie im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Quelle: Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Pressestelle

Quelle: Stadt Koblenz