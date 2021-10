Am Samstag, 16. Oktober, findet in Koblenz eine Demonstration zum Thema „Menschenhandel“ in Koblenz statt. Gegen 13.30 Uhr treffen die Teilnehmenden auf dem Zentralplatz ein.

Gegen 14:00 Uhr Beginn des Aufzuges ausgehend vom Zentralplatz, über Clemensstraße, Clemensplatz, Regierungsstraße, Stresemannstraße, Konrad-Adenauer-Ufer, Peter-Altmeier-Ufer, Kornpfortstraße, Entenpfuhl, Am Plan, Altengraben, An der Moselbrücke, Am Wöllershof, Hohenfelder Straße, Löhrrondell, Schloßstraße über die Viktoriastraße zurück zum Zentralplatz.

Gegen 15:00 Uhr wird der Zentalplatz vermutlich erreicht sein. Hier erfolgt sodann die Abschlusskundgebung, die gegen 16.00 Uhr enden soll.

Quelle: Pressestelle Stadt Koblenz