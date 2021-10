Rheinbrohl (ots) – Im Laufe der Nacht von Dienstag, 12.10.21 auf Mittwoch, 13.10.21, oder in der Nacht von Mittwoch, 13.10.21 auf Donnerstag, 14.10.21 kam es in der Hauptstraße in Rheinbrohl zu einem Einbruch in eine Gaststätte.

Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass es bei Tatausübung zu einem durchaus erheblichen Lärm gekommen sein muss. Die Gaststätte liegt unmittelbar an einer Durchfahrtsstraße im Ortskern von Rheinbrohl, aus diesem Grunde erhofft sich die Polizei Linz, dass es Zeugen gibt, die in einer der beiden o.a. Nächte verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei Linz, unter 02644-9430.

