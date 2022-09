Der insgesamt 15 Kilometer lange Deichstadtweg führt von Feldkirchen bis nach Engers. Er kann auch in zwei Etappen erkundet werden. So startet eine geführte Tour am Sonntag, 9. Oktober, um 14 Uhr am Bahnhof Engers. Teilnehmende erfahren dabei einiges über den Hochwasserschutz und erhalten historische und aktuelle Informationen zum Neuwieder Deich, einem am Rhein einzigartigen Schutzsystem. Die Tour führt vom Bahnhof durch das Engerser Feld, streift das ehemalige Hafengelände und endet nach rund drei Stunden am Pegelturm in Neuwied. Die Strecken ist gut begehbar – auch bei schlechtem Wetter.

Die Teilnahme kostet 5 Euro, für Kinder von 6 bis 14 Jahren 3 Euro, und für Kinder bis sechs Jahre ist sie kostenlos. Um eine Anmeldung bis zwei Tage vor dem Termin wird gebeten. Weitere Informationen, auch zu individuellen Führungen, gibt es bei der TI der Stadt Neuwied, Telefon 02631/802 5555; E-Mail tourist-information@neuwied.de. Einen Überblick über alle Führungen finden Interessierte im Internet unter dem Link www.neuwied.de/stadtfuehrungen.html.